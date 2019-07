Ny kross när Hammarby slog AFC

Hammarby har exploderat. Det har också Alexander Kacaniklic gjort – efter en trög allsvensk inledning har mittfältaren gjort fyra mål och två assist på tre matcher. Mot AFC Eskilstuna kom ytterligare ett mål och en assist när Hammarby vann med 6–1. – Jag visste att det skulle lossna när man kommit in i matchspelet, sade han till C More.