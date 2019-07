In Flames redo för Borgholm: ”Magisk plats”

För andra året i rad intar metalveteranerna In Flames Borgholms slott med sin egen festival Borgholm brinner. – Det var ju svinkul förra året, säger sångaren Anders Fridén.

Den 2–3 augusti är det dags igen. In Flames har bjudit in en rad band till en intim festival i slottsruinerna på Öland – en upprepning av framgångskonceptet från förra året.

– Det är en magisk plats verkligen och sen så blev eventet så jävla bra. Jag tror att publiken hade en fantastisk kväll och det kändes som en av de bästa kvällar vi har varit med om, och då har vi spelat ganska mycket, säger Anders Fridén.

Det är så sant som det är sagt. In Flames startades i Göteborg för snart 30 år sedan och 2019 släppte de sitt 14:e album ”I, the mask”. Bandet har även hunnit med ett flertal världsturnéer genom åren, men när de bestämde sig för att anordna en egen festival i fjol var det något nytt.

– Vi tänkte att det kan vara kul att göra något eget. Vi vill inte göra en stor festival. Det är en scen och varje band får fullt fokus från publiken.

I år är det åtta band som gästar festivalen, plus In Flames som avslutar båda dagarna. Bland de inbjudna finns bland andra Opeth, At The Gates, Hardcore Superstar och Turbonegro. Anders Fridén är mycket nöjd med årets uppställning.

– Det är musik jag lyssnar på, band som jag tycker om och kompisar till oss, säger han.

– Så om det är någon som vill klaga på musiken, då får de väl klaga på mig.

Ett av de bokade banden, brittiska Architects, tvingades i april att ställa in sin medverkan och ersattes då av de norska dödspunkarna Turbonegro. Orsaken vara en krock i Architects schema.

– De fick lite förhinder för de insåg att de hade någon grej i Australien och var tvungna att komma dit och det hade inte funkat logistiskt. Det kunde man kanske ha tänkt på innan, kan man tycka. Och det är synd för jag tycker om dem väldigt mycket, säger Anders Fridén.

Efter de två spelningarna på Öland ska In Flames ta en veckas paus innan det är dags för sommarens sista festivalhelg.

– Sedan ska vi ta lite ledigt för det har varit mycket. Vi har kört på ganska hårt sedan förra året, det har gått i ett egentligen.

Hur spelschemat kommer att se ut efter det är något oklart.

– Folk får hålla lite utkik på våra kanaler, säger Anders Fridén.