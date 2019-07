Måndagen blir sista dagen med sol och temperaturer uppemot 30 grader i Skåne.

– Vi är på väg mot ostadigare väder under veckan, säger Emelie Karlsson på SMHI.

Under måndagskvällen kan det komma åskskurar på sina håll i Skåne. Men större delen av måndagen kommer att bli solig och varm.

– Det kan vara uppemot 30 grader i Skåne under eftermiddagen. Det finns en liten risk att det kan regna och åska under kvällen, säger Emelie Karlsson, meteorolog på SMHI.

En kallfront är på väg söder ut och väntas nå Skåne under tisdagseftermiddagen.

– Det kan regna ganska kraftigt, men det blir i skurform, inte heldagsregn.

Under tisdagen väntas det bli mellan 20 och 25 grader, under onsdagen sjunker temperaturer ytterligare till strax under 20 grader.

– Det blir en övergång till ostadigare väder som kommer att vara i flera dagar, säger Karlsson.

Långtidsprognoserna är osäkra, inget tyder på att värmeböljan återvänder.

– Kanske kommer den varma luften tillbaka senare i augusti, säger Emelie Karlsson.