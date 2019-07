Nick Bidar från Lund gör skådespelarkarriär i New York

På teaterscenen har Nick Bidar spelat både cowboy och korrupt präst, och medverkat i flera serieavsnitt och kortfilmer. Nu vill han lyfta historier som sällan berättas.

– När jag var liten såg superhjälten på film aldrig ut som mig. Nu har jag plattformen att ändra på det.

Nick Bidar från Lund satsar på skådespelarkarriären i New York Bild: Sandra Henningsson

Nick Bidar är född och uppvuxen i Lund, men för snart tre år sedan gick flytten till New York för att satsa på skådiskarriären. Efter två års utbildning på American Academy of Dramatic Arts i Brooklyn jobbar han som skådespelare i New York.