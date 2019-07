Stölder och parkeringskaos gör att både kommun och polis lägger extraresurser på att bevaka Lommas stränder i sommar.

– Det skrivs mycket böter, säger kommunpolis Håkan Persson.

I veckan har polisen gått ut med en varning för att strandtjuvar siktar in sig på Lommas populära badplatser i sociala medier. Håkan Persson konstaterar att det hittills kommit in ett tiotal anmälningar under sommaren.

– Och det ligger på ungefär samma nivå som förra året, säger han.

En gemensam nämnare är att stölderna oftast sker medan ägaren tar ett dopp och lämnar sina saker oövervakade på stranden. Vanligaste bytet är kläder, kontanter och värdesaker. Bland annat har flera anmälare rapporterat att man blivit av med klockor, den dyraste värderad till 6500 kronor.

Den kanske fräckaste stölden anmäldes den 11 juli av en mamma som besökt stranden med sina barn. Samtidigt som hon var upptagen med att hjälpa ett av barnen som trillat märkte hon hur en person sprang iväg med hennes ryggsäck. Stöldgodset blev bland annat dator och en mobil.

Fakta Så skyddar du dig mot strandtjuvarna 1. Lämna aldrig saker obevakade. Gå och bada i omgångar eller... 2. Be någon granne på stranden ha uppsikt över dina ägodelar. 3. Tänk en extra gång innan du tar med dig värdesaker till stranden. 4. Slå larm om du ser någon uppträda misstänkt runt strandgrannens saker. Källa: Kommunpolis Håkan Persson

Håkan Persson menar att polisen försöker övervaka stränderna i mesta möjliga mån under sommarmånaderna, både uniformerat och civilt. Men problemen rör inte bara händelser på stranden, utan också vad som händer när folk ska ta sig dit.

Under en särskilt varm söndag för några veckor sedan skrev polisen på kort tid 40 p-böter på och runt Lommas badparkeringar.

– Människan är lat, och det är inte alla som bryr sig om hur eller var man ställer bilen. Det påverkar framkomligheten för boende, men också för ambulans och räddningstjänst, säger Håkan Persson.

Just därför utökar Lomma kommun övervakningen med extra parkeringsvakter under sommarmånaderna. Under högsäsongen i juli och augusti har man tillsyn både dag- och kvällstid.

– Vi har ökat upp antalet timmar för bevakning sedan förra året. Vår prioritering ligger på att säkerställa just trafiksäkerhet och framkomlighet, säger Linn Carlsson, projektingenjör vid kommunen.

Hon berättar också att man under sommaren fått in flera klagomål på bilister som inte respekterar trafik- och parkeringsregler. De platser där trycket är som hårdast är inte helt förvånande hamnområdet i Lomma och badplatsen vid Långa bryggan i Bjärred.

Har du någon uppfattning om hur mycket böter era vakter skrivit i sommar?

– Det har jag inga uppgifter om, säger Linn Carlsson.