Efter två veckor i södra USA kommer jag hem med många fina intryck, men också med något som skaver. Det som vi dagligen diskuterar i Europa - klimat, miljö och hållbarhet, träffar jag inte alls på i USA. Istället lever folk i en aningslöshet, allt är bra, vi lever på som vi brukar. Några exempel:

Hotellfrukostarna översvämmas av plast: juice i plastglas, kaffe i plastmugg, våfflor på plasttallrik, äpplen inlindade i plastfolie, plastmuggar inpackade i plastpåsar och alla bestick i plast. Allt slängs i en jättestor plastsäck. Förutom irritationen över det hopplösa i att skära bacon med plastkniv, blir jag helt förbluffad. Är detta verkligen USA 2019?

Att packa varor i egen kasse i en affär är inte aktuellt. Köper du fyra varor, får du varorna packade i fyra plastkassar. När jag avböjde en plastkasse för mitt sexpack öl blev jag dock belönad med ett klistermärke (Thank you, you saved a plastic bag!). Spirar det en liten medvetenhet där?

På vägarna rullar stora bensinslukande pickuper, ”gas guzzlers”, som lätt kan dricka 1,4 liter per mil. Bensinpriset är lågt, cirka 6,50 svenska kronor litern, och inget incitament till att köra bensinsnålt. Att åka kommunalt är svårt, bussarna går sällan och inte dit man vill. Gång- och cykelbanor är det ont om. Det är egen bil som gäller, och en stor bil signalerar status. Ska man åka långt, flyger man och hyr en bil när man kommer fram.

Någon sopsortering för bostäder träffade jag inte på, det är ”single-stream” som gäller. Allt slängs i samma container - räkskal, tidningar, aluminiumburkar, glasburkar och troligen även batterier.

Hur ser framtiden ut? De oljeproducerande företagen i USA är inte intresserade av någon förändring som innebär minskad efterfrågan på olja. Administrationen i USA har inte profilerat sig som särskilt ansvarstagande när det gäller klimat och miljö.

Men man får inte förlora hoppet. Folk i USA måste göras medvetna om att även de måste förändra sin livsstil. Medvetenhet skapas genom information och kunskap. Och ur medvetenhet skapas opinioner och krav på förändringar.

Jag är helt övertygad om att med rätt information och kunskap är folk i USA lika angelägna som vi om att rädda vår miljö och vårt klimat. Troligen är det så att kraven på förändringar för att rädda vår planet måste komma från folket för att administrationen i USA ska ta dem på allvar.

Ingegerd Whitlow