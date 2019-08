Advokat: Folk ändrar sig ofta under rättegång

Under den andra rättegångsdagen mot Asap Rocky frågades den 19-årige målsäganden ut av försvaret. Asap Rockys advokat riktade in sig på detaljer i 19-åringens berättelse om händelseförloppet som förändrats under olika förhör.

Det är inte ovanligt att det som har sagts under tidigare förhör, och det som framkommer i förundersökningen, skiljer sig från det som sägs under en rättegång. Folk ändrar sig och säger andra saker, blir påverkade av situationen och påverkas av vad andra säger, förklarar Ulrika Borg, brottsmålsadvokat och undervisare på Stockholms universitet.