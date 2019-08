Blandad kompott på Ystads jazzfestival. Men när det är som bäst är det fantastiskt, tycker Alexander Agrell.

Ystads jazzfestival 1-2/8 KONSERT. Jazz. Joey DeFrancesco Trio, Ystads teater. Ronnie Gardiner Septet, Per Helsas gård. Maciej Obara Quartet, Ystads konstmuseum.

Vi som var på Jimmy Smiths konsert på Åhus jazzfestival 1975 förlorar aldrig övertygelsen: Inget slår suget i en äkta Hammond.

Joey DeFrancesco är sedan länge jazzens orgelgosse nummer ett. Och han har både den klassiska blueskokande orgeltriostilen och nyare, mer sofistikerade varianter i sig.

Allt hörs på det senaste, utmärkta albumet ”In the key of the universe”. Den plattan var grunden till DeFrancescos nattkonsert på torsdagen, där blues-genren gav färg åt många låt-teman.

Organisten är kapabel till ett fenomenalt, fingerblixtrande tryck och kan hålla intensiteten på max så länge han vill. Samma gäller hans saxofonist Troy Roberts och den extremt aktive trumslagaren Khary Abdul-Shaheed.

Roberts visade sig även vara en skicklig basist och DeFrancesco frilansade på både trumpet och tenorsax. Men variation var ändå inte nattens tema, utan fett, rått och tonspäckat driv och sväng. De mera subtila sidorna av ”In the key of the universe” hade desto svårare att tränga sig fram, och tyvärr försvann många av nyanserna. Öset blev efter ett tag i all sin virtuositet jämntjockt.

Teatern är festivalens nav. Men mycket händer i stan och på fredagen gick det lätt att känna av festivalens stora stil-bredd.

Ronnie Gardiners septett lirade förmiddagsjazz med good time-stuk på en fullsatt Per Helsas gård. Gardiner, 87, stod för ett stabilt sväng utan att profilera sig själv ett dugg. En smakfull lagspelare, som alltid.

Den välbalanserade gruppen med tre blåsare i tog bland annat J J Johnsons ”In walked Horace”, ”St Louis Blues” med New Orleans-marschgung och ”The midnight sun never sets”, känsligt serverad av Claes Brodda på tenorsax. Höjdpunkt: Karl Olanderssons trumpet och Mathias Algotssons piano i en livfull och händelserik dialog kring ”In a mellow tone”.

Saxofonisten Maciej Obaras polsk-norska kvartett representerar väl den typiska ECM-jazzen: lugn, sökande, svävande och ganska så introvert.

Men det där är bara knappt hälften av sanningen. Gruppen har ett verkligt eldigt temperament också och byggde nu långa ramper upp till sina kollektiva eruptioner.

Den här typen av modern jazz kräver ett ytterst lyhört samspel. Obarabandet har det interna lyssnandet och det är fascinerande hur de olika medlemmarna kan agera med så stor tonal och harmonisk frihet och ändå få allt att hänga ihop i ett stycke.

Bakom experimenterandet och de individuella utflykterna finns förstås också sammanhållande länkar: låtstrukturer, teman och hela atmosfären runt musiken.

Vackert på ett kärvt vis. Musik att gå långt in i. Och bitvis bland det starkaste och mest engagerande jag hört i Ystad genom åren.