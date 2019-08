De ska skapa tiominutersdiscon i container på Malmöfestivalen

Mitt i Malmöfestivalens myller kan du kliva in i en omgjord container där belysningen är dämpad och musiken pumpar högt. Under tio minuter får du dansa loss innan du kliver tillbaka ut i sommarkvällen. Just nu går åtta Malmöbor en dj-kurs med målet att skapa egna tiominutersdiscon under festivalen.