Kultur från hela Afrika fyllde Enskifteshagen

Tillgången till afrikansk kultur i Malmö behöver bli större. Det tycker föreningen Out of Africa som anordnade en familjedag i Enskifteshagen under lördagen.

– Vi vill att barn ska få ta del av kultur från hela Afrika, säger Nyima Keita, ordförande för föreningen.

Musiken strömmar ur högtalarna från scenen mitt i festområdet och fyller hela parken. Familjedagen har precis börjat och föreningen Out of Africas ordförande Nyima Keita kilar fram och tillbaka mellan de olika tälten.