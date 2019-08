TFF tappade ledning i slutminuterna

TFF hade så smått börjat blicka uppåt i tabellen när det ända in i slutminuterna såg ut att bli en tredje seger i rad. Men Syrianska skickade upp mittbacken Patrick Dyrestam högre upp i banan, fick tryck och till slut kunde också just Dyrestam skicka in kvitteringen i matchens allra sista ordinarie minut.