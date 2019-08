Idéfestivalen The Festival kommer i år att lära Malmöborna mer om framtidens mat, stadsutveckling, den unika kopplingen mellan Malmö och Mellanöstern och mycket mer.

Framtidskonferensen The Conference har sedan 2011 lockat internationella besökare och talare till Malmö för att samtala om ny teknik, mänskligt beteende och hur man får saker att hända.

Årets konferens äger rum den 27–28 augusti i Slagthuset MMX och i år finns Yacht-sångerskan och journalisten Claire L Evans, Library of the Printed Web-konstnären Paul Soulellis, fejkvideo-experten Giorgio Patrini och Cern-forskaren James Beacham bland de många inbjudna talarna.

Men de senaste åren har arrangerande Media Evolution även fixat en idéfestival före och efter The Conference. Tanken är att bjuda in Malmöborna till att gratis ta del av idéerna på konferensen och samtidigt visa upp det bästa av Malmö för de internationella gästerna.

– Jag tycker att vi för varje år blir bättre på att knyta samman de två världarna. Vi försöker plocka programpunkter från The Conference och göra dem till nya format under The Festival, säger Aurora Percovich Gutierrez som är projektledare för The Festival.

På konferensen i år kommer Low Tech Magazines spanske grundare Kris De Decker att tala om enkla, tekniska lösningar på framtidens svåra energiproblem. Under The Festival kommer det därför att arrangeras solbåtsrace i samarbete med Cool Minds.

Det blir ett seminarium om framtidens mat där Open Meals från Tokyo ska berätta om sitt omtalade projekt där de 3D-printar sushi. White Arkitekter och tankesmedjan Movium ska ge en smygtitt på den stadsutvecklingsutbildning de håller på att skissa på.

The Festival startar med en heldag i Folkets Park söndagen den 25 augusti där IBM bjuder in till brunch på Moriskan, det blir filmvisning i Ridhuset och allt avslutas med en talkshow på Far i Hatten där det arabiskspråkiga sajten Aktarr ska bredda bilden av Mellanöstern.

– Där många kanske har bilder av Mellanöstern som konfliktfyllt, kommer vi här visa på allt spännande som händer i regionens bubblande kultur- och innovationsscen, och vad det kan innebära för Malmö, säger Aurora Percovich Gutierrez.