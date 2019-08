Skådespelarna Simon Pegg och Nick Frost kommer återigen att mötas i rutan, skriver Dark Horizons . Den här gången i skräckkomedin ”Thruth seekers” som köpts in av Amazon. Pegg och Frost både agerar och är med och skriver manus till serien. Tidigare har britterna medverkat i bland annat filmerna ”Hot fuzz” och ”Shaun of the dead”.