Extra tåg sätts in under Malmöfestivalen

Det blir längre tåg, extra tågavgångar och extra bussar. Några hållplatser flyttas och en del linjer får andra körvägar än vanligt under festivaldagarna 9 – 16 augusti.

Bland annat blir det extra Pågatågsavgångar på sträckan Malmö C och Lund via Eslöv den 9, 10 och 16 augusti. De extra avgångarna sätts in i båda färdriktningarna på kvällarna dessa dagar.