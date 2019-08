Usel plan tvingar ungdomsförening att flytta akut

Gulbrunt gräs och fullt med gropar. Så ser fotbollsplanen på Fågelvallen på Väster ut. Nu måste Värpinge IF akut flytta både träningar och matcher.

”Det finns bra fotbollsplaner i alla andra stadsdelar, varför finns det inte en bra fotbollsplan som sköts ordentligt på Väster?” säger Bertil Raalas, ordförande i Värpinge IF. Bild: Ingemar D Kristiansen

Det var under första träningen efter sommaruppehållet som Bertil Raalas, ordförande i Värpinge IF med nästan 150 barn i fotbollsverksamheten, insåg att det skulle vara omöjligt att använda planen under höstsäsongen.