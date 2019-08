Van Halen som sofistikerad jazzpop, någon?

The Bird and the Bee gör saker med dessa låtar du inte trodde de förtjänade, menar Håkan Engström.

The Bird and the Bee JAZZPOP. Interpreting the masters, volume 2: A tribute to Van Halen.

Ett skämt? Inte alls, detta är ett mästerligt utfört projekt: nio av Van Halens låtar – omtolkade till sofistikerad pop med syntar och funkbas, och ibland med drag av den fusion som Billy Cobham lirade med Jan Hammer i mitten av 70-talet.

En kvinna sjunger David Lee Roths ofta dubbeltydiga och ibland rätt och slätt sexistiska texter, och nej – det finns inte en gitarr någonstans. Machoprylen knäcks itu, men The Bird and the Bee tar tillvara nästan allt som varit bra med Van Halen. Och missta er inte, detta är verkligen en hyllning; duon är fans.

The Bird and the Bee är Greg Kurstin, mest känd som producent (Adele, Kendrick Lamar, McCartney etc), och Inara George som till vardags sjunger med The Living Sisters eller underhåller sin egen solokarriär. De har tidigare gjort en liknande hyllning till Hall & Oates, men eftersom glappet mellan originalen och duons uttryck är större denna gång blir resultatet ett snäpp roligare och bra mycket mer häpnadsväckande.

Flertalet låtar kommer från Van Halens debut eller från den irriterande blockbustern ”1984”. Duon tvingar mig att omvärdera ”Panama”, där de intrikata rytmerna och den fantasifulla ackordstrukturen alltid dolts under en gapig refräng. Till och med ”Hot for teacher” är en ren fröjd, delvis på grund av Beck som gästar som MC/lärarvikarie. Plötsligt är humorn inte lika flåsig. De otippade jazzfärgningarna i refrängen gör förstås också sitt.

Greg Kurstin gör till och med ”Eruption”, Eddie Van Halens briljanta vulkanutbrott för sologitarr, nu arrangerad för konsertpianist. Storartat, alltihop.