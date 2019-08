Kompromisslöst The Cure intog Way Out West

The Cure har alltid varit ett band som kallats ”excentriskt”, ganska mycket för att sångaren Robert Smith haft en stil som han bestämt hållit fast vid genom årtionden. När de spelar på Way Out Wests största scen kan man förmoda att majoriteten av publiken inte ens var född när The Cure hade sin storhetstid.

Showen de bjuder på kompromissar inte. Det är mörkt, såväl ute som på scenen. Bandet kör sin festivalsetlist på närmare två timmar. Tidigare i år har de spelat på Glastonbury och närmast på Øyafestivalen i Oslo.