Den som hade tålamod kunde ändå skönja storheten i Holly Fullbrooks band och låtar, konstaterar Håkan Engström som hörde dem på Malmöfestivalen.

Tiny Ruins POP/FOLK. Gustavscenen, Malmöfestivalen 9/8.

Hollie Fullbrook är en folkmusiker eller singer-songwriter från Nya Zeeland som blev med band, vilket på det stora hela gjort henne gott. Men hennes inspelade musik har fortfarande ett intimt tilltal, även när låtarna integrerar med mellotron- och syntklanger och en liten rytmsektion.

Och där börjar problemen, i alla fall när bandet ifråga möter en nyfiken men oinitierad publik på ett småstökigt och stort torg i Malmö.

Flertalet av låtarna är trevande – trögstartade, om ni så vill – och varken Fullbrook eller någon annan i bandet är en entertainer som säljer in dem. ”One million flowers” hör till deras bästa studioarbete, men det är en knepig låt som på scen knappt håller ihop – den behöver det mångfacetterade arrangemanget.

I den avskalade ”Me at the museum you in the wintergardens” fick Fullbrook länge reda sig själv, backad bara av strödda toner från basisten Cass Basil där volymen var bestämd men inget annat.

Men det tog sig under den timlånga konsertens lopp: bandet lättade upp, och vi begriper att Fullbrook inte skämtat när hon på ett tidigt stadium, halvt dold bakom mörka glasögon, påstått att de är upprymda över att vara här. De skulle bara släppa sargen först.

Det hjälpte också att de släppte fram lite livligare låtar – ”How much” är svår att värja sig mot, och borde ha fått inleda – och att de tog sig lite djupare in i det folkorienterade materialet. ”School of design”, folkish, blev en höjdpunkt och en av de låtar där gitarristen Tom Healys psykedeliskt skimrande svajarmsmelodier gjorde mest för att vidga bandets attraktionsyta. Den sublima, ja drömska ”Dream wave” funkade också fint: ett milt men tveklöst dynamiskt stycke pop där sångharmonierna gav färg och där klimax var lätt-goth av fint märke.