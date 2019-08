Veronica Maggio fick publiken att dansa

Sveriges okrönta popdrottning Veronica Maggio tas emot av en peppad publik på Way Out West. Det är fler framför Flamingoscenen än på Zara Larssons spelning i går och tjejerna längst fram dansar som om ingen tittar, förutom kameran som när som helst kan fånga dem på storbildsskärmarna.

Veronica Maggio trotsar dessutom tyngdlagen och säkert flertalet hälsoråd genom att som gravid uppträda i decimeterhöga platåskor och samtidigt studsa runt på scenen med oförtruten energi. Det är en bedrift om något.

– Det här har jag sett fram emot lika mycket som folk ser fram emot sina egna bröllop. Fast jag får gifta mig flera gånger, säger Maggio.

Trots att stjärnan gjorde sammanlagt tre konserter under tre kvällar på Gröna Lund tidigare i somras och slog publikrekord så känns det som att hon menar det hon säger, att Way Out West är något speciellt.

När hon drar i gång ”Mitt hjärta blöder” är det tydligt hur albumet ”Satan i gatan” från 2011 fortfarande lever i folks minnen. Hon smider medan järnet är varmt och sjunger ”Välkommen in” strax därefter.

– Sådär ja, säger sångerskan nöjt från scenen när publiken hoppar upp och ned av glädje.

Hon passar även på att få in en liten diss mot de i publiken som inte befinner sig i feststämning.

– Jag vill inte outa någon men visst är ni några på första raden som väntar på The Cure? Så får ni stå ut med en sådan här rosa tjej, säger Maggio skämtsamt.