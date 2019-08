Arre! Arre! spelar kompromisslöst men med glimten i ögat

Grrl power-bandet låter ingen missta vad låtarna handlar om.

Arre! Arre! PUNK/ROCK. Gustavscenen, Malmöfestivalen 9/8.

Band med en agenda kan man inte bedöma som andra band, det går inte att bortse från texterna och budskapet med mindre än att man sätter på sig skygglappar och missar vad som är halva syftet med bandets existens. Den som utgör måltavla för deras grrl power-texter om sexism, feminism, anti-fascism, systemförakt och revansch har inte mycket mer än rå energi att hämta hos Malmöbandet Arre! Arre!

I gengäld finns risken att ett band som detta blir sekteristiskt: fansen tycker att de är bra för att de har rätt. Och det låter ju förfärligt inskränkt.

Arre! Arre! lever högt på värdet av sin övertygelse, som i mångt och mycket ger stuket på musiken – hetsig, ihärdig, oftast rå – men här finns utrymme också för humor och ibland en avslappnad attityd som de mer inbitna säkert skulle kalla kompromiss. I låten ”Society” spelar trummisen Totta Edlund disco, och bandets bästa låt – ”His-story moves in circles”, en sorgesång om feminismens backlash – är den sortens sockersöt grrl power som The Ronettes hade känt sig starka i.

Fast utgångsläget är Bikini Kill och avvikelserna får dem snarare att låta som ett lite mindre nervigt Broder Daniel, som i ”A storm is coming” och, ja, i nämnda ”Society”.

De inledde med en instrumentallåt framför ett bildkollage med feministiska förebilder, från Angela Davis och framåt, och avrundade med samma tema i låten ”Tell me all about them”, där de gick ut så hårt att de hann tappa tempo redan innan någon hunnit börja sjunga. Det är ok, ivern är en del av budskapet.

I ett par av de mer anslående låtarna har Arre! Arre! bakat in långa citat från kända låtar. Fugees ”Ready or not” har verkligen bott in sig i ”We're gonna find U” – en låt om våldtäktsmän, frampiskad med Ramones attityd – men citatet från Talking Heads ”Psycho killer” gör något mer än så: live på scen tar den över låten där den bara är en gäst, vilket säger en del om Talking Heads bärkraft men också om hur raffinerad Arre! Arre!:s skenbart primitiva skivproduktion faktiskt är. En del av det som funkar så fint i studioversion blir lite väl mycket slarvsylta live, och låtarna tappar sin glans.