Här är skolorna där flest elever kränks

Under det senaste läsåret hade en liten skola 119 kränkningsanmälningar per hundra elever. Samtidigt har en stor skola som Järnåkraskolan med 528 elever bara gjort fyra anmälningar per hundra elever. Ett arbete pågår för att skolorna ska arbeta med frågorna på ett mer likvärdigt sätt.

Svaleboskolan har många anmälningar men framhåller att aktivt arbete kring mobbing och kränkningar som orsaken. Bild: Sandra Henningsson När Sydsvenskan begär ut alla kränkningsanmälningar från det senaste läsåret kommer 2 299 stycken anmälningar i fyra papperskassar. Allt från regelrätta slagsmål, verbala kränkningar, till att någon får se sin mössa kastad mellan andra elever är saker som anmäls.