Inhopparna fortsätter leverera: ”Otroligt viktig faktor”

Mot Djurgården var det Lisa-Marie Utland. Mot Eskilstuna var det Hailie Mace. Amerikanskan visade upp sin snabbhet i djupled när hon spelade fram till segermålet.

– Hon har en snabbhet som är otrolig. Vi har aldrig sett något liknande, säger Jonas Eidevall.

Mot Djurgården kom Lisa-Marie Utland in från bänken och gjorde två mål. Mot Eskilstuna under lördagen byttes Hailie Mace in och gjorde assist. Jonas Eidevall anser att de offensiva spelarna ska roteras.

– Jag tror framför allt att laget blir mycket bättre. Forwards är den position som man ska byta på oftast och mest. Alla framgångsrika lag behöver byta forwards för att ha förmågan att få fräscha ben de sista 30 minuterna, det är en otroligt viktig faktor, säger han.

Anam Imos avgörande mål i den 87:e minuten var ett bevis på just det. Inhopparen Hailie Mace fick bollen i djupled, och i hög fart utmanade hon sin motståndare innan hon hittade nigerianskan som satte 2-1 och gav segern till FCR.

– Hon har en snabbhet som är otrolig. Vi har aldrig sett något liknande. Vi har ändå haft snabba forwards tidigare som Manon Melis eller Lieke Martens men när vi gör snabbhetstesterna ... Ja, hon är på en annan nivå, säger Jonas Eidevall.

– När det gäller Hailie handlar det för mig om att hon ska förstå hur snabb och stark hon är, så hon ska göra det ännu oftare och utnyttja det fullt ut.

Mot Eskilstuna förblev Caroline Seger på bänken under hela matchen. Mot Djurgården klev hon av med en skadekänning i vänster lår.

– Hade det varit sista matchen för säsongen så hade hon definitivt spelat. Nu blev det en sådan här risk kontra belöningsanalys där det ändå var så pass färskt från matchen mot Djurgården att vi sade att vi utnyttjar djupet som vi har i vår trupp istället, säger Jonas Eidevall efter 2-1-segern.

Segers ersättare, Ebba Wieder, visade att hon vill ha en plats i startelvan och slog hörnan till Anam Imos 1-0 och träffade stolpen under den andra halvleken.

– Jag tyckte att de som kom in och spelade istället skötte sig bra. Det var fantastiskt bra för oss. Historiskt har vi haft svårt att spela utan Caroline Seger. Det var skönt. Det är bra för oss att känna att vi är starka som grupp, att vi klarar oss när vi har folk borta, säger FCR-tränaren.

På onsdag väntar derby för FC Rosengård, mot LB07.