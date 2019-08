Hedwall och Nordqvist till Solheim Cup

Caroline Hedwall och Anna Nordqvist får plats i det europeiska laget till Solheim Cup. Svenskduons spel i helgens Scottish Open räckte till varsin plats. Madelene Sagström hade en stark sista runda och har en chans att komma med i laget.

Scottish Open var sista chansen för spelarna att kvalificera sig för det europeiska laget till Solheim Cup. Något som Anna Nordqvist och Caroline Hedwall klarade av.

Nordqvist kom med via sin plats på världsrankningen bland europeiska spelare, och Caroline Hedwall via en tredje plats på Solheim Cups poängrankning.

I Scottish Open var Nordqvist bäst bland svenskorna efter fyra dagar. Visserligen hade hon sin sämsta runda för helgen under söndagen då hon gick runt på 70 slag, men slutade ändå på delad trettonde plats, totalt nio under par.

Madelene Sagström har varit upp och ner under helgen. Hon inledde tävlingen med 67 slag efter första rundan för att sedan notera 70 och 72 på de två efterföljande dagarna.

Men under söndagen visade hon återigen upp ett fint spel. Sagström hade fem birdies och gick – precis som i torsdags – runt på 67 slag, fyra under par. Även Louise Ridderström var fyra under par.

Sagström slutade på delad 17:e plats och blev näst bästa svenska. Hon hoppas säkert att hennes starka sistarunda gör att hon finns med i Solheim Cup-kaptenen Catriona Matthews tankar. Hon ska nämligen ta ut fyra egna spelarval till laget på måndag eftermiddag, och Sagström kan ha chans på en av platserna.

Caroline Hedwall blev delad 35:a i Scottish Open, fyra under par. Vann gjorde sydkoreanskan Mi Jung Hur på -20.