Biotoppen: ”Lejonkungen” slår ”Angry birds”

”Lejonkungen” ligger kvar som etta på den svenska biotoppen – men får sällskap av två nya filmer på topp-tio. Högst flyger ”Angry birds”-uppföljaren som går in på andraplatsen. Skräckfilmen ”Scary stories to tell in the dark” kniper femteplatsen.