Global tredubbling av mässlingfall

Antalet rapporterade mässlingsfall i världen ökar kraftigt. Nu slår Världshälsoorganisationen larm om sjunkande vaccinationsgrader, en utveckling som till viss del drivs av ”desinformation” om påstådda skadeverkningar.

Under de första sju månaderna av 2019 rapporterades 364 808 fall av mässling runt om i världen, enligt siffror från Världshälsoorganisationen (WHO). Det är nästan en tredubbling av de 129 239 fall som dokumenterades under samma period i fjol och det högsta antalet fall sedan år 2006.