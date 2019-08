Inget singelspel för Murray i US Open

Andy Murray, tidigare världsetta i tennis, meddar att det inte blir något singelspel för honom under US Open som inleds om ett par veckor, rapporterar atptour.com. – Jag känner att det skulle vara bättre att spela några matcher innan jag tar ett sådant beslut, säger Murray som var tvungen att bestämma sig om ett wildcard till US Open.

– Det kommer att ta tid, och jag har inte tränat så mycket på singelspel förrän nyligen. Så jag behöver tid, och spelet kommer inte att komma tillbaka på en vecka eller en turnering, säger Murray.