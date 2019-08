Straffen för brott med sexistiska och kvinnohatande motiv bör skärpas och klassas som hatbrott. Det skriver företrädare för S-kvinnor i Skåne.

Sverige har länge varit en förkämpe för kvinnors rättigheter och jämställdhet. När andra tvekat och backat har Sverige gått före och visat vägen.

Vår S-ledda regering har visat det gång på gång, senast vid införandet av samtyckeslagstiftningen. Men samtidigt lever vi i en tid där aborträtten inskränks, #metoorörelsen ifrågasätts och kvinnor är på väg att fråntas rätten till sin egen kropp av konservativa krafter i både Sverige och Europa.

Vi har kämpat hårt för de vinster vi nått på jämställdhetsområdet men vår omvärld visar tydligt att den feministiska kampen är viktigare nu än någonsin. I det arbetet är S-kvinnor en självklar och viktig aktör.

S-kvinnor kommer aldrig att acceptera att kvinnors rättigheter nedmonteras. Vi är stolta över hur långt Sverige kommit, men dagens politiska landskap visar tydligt att vi aldrig kan ta de segrarna för givna. De måste ständigt försvaras och vinnas på nytt.

På fredag, den 16 augusti, har S-kvinnor kongress i Malmö och då ska vi diskutera hur vår väg framåt ska se ut för att säkerställa att vi tar fram nya förslag på hur vi ökar jämställdheten i samhället.

S-kvinnor har alltid varit en stark och progressiv röst för en tydlig feministisk politik. När vi nu samlas för kongress kommer vi från Skåne att särskilt driva frågan om kvinnohat och våld mot kvinnor som ett område där S-kvinnormåste ha fler och tydligare förslag.

Under 2018 dödades 22 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med, jämfört med 10 kvinnor år 2017. Vi lever fortfarande i ett patriarkalt samhälle där män som grupp överordnas kvinnor som grupp, där kvinnor utsätts för våld och förtryck i olika former varje dag för att de är just kvinnor. Socialdemokrater och S-kvinnor i synnerhet har alltid arbetat för ett jämställt samhälle där kvinnor ska slippa utsättas för sexism och kvinnohat. Vi är inte där ännu och fortfarande mördas kvinnor i Sverige varje år på grund av att de är just kvinnor.

Därför vill vi från Skåne liksom bland annat kvinno- och tjejjoursorganisationen Unizon att straffen för brott med sexistiska och kvinnohatande motiv ska skärpas och klassas som hatbrott. På så sätt tydliggörs att sådana brott är en del av ett strukturellt problem och inte enskilda incidenter eller siffror i statistiken. Vi menar också att mäns dödande av kvinnor ska rubriceras som femicide när motivet är just kvinnohat. Det gör att det blir tydligt i statistiken att motivet bakom brotten är just kvinnohat. Vi anser även att pornografi ska klassas som hets mot folkgrupp, mot kvinnor.

Sverige hade under förra mandatperioden landets första feministiska regering och nu fortsätter den politiken. Det är bra och viktigt, men mer måste göras. S-kvinnor måste fortsätta driva på för nya reformer som bidrar till att män och kvinnor fullt ut har samma rättigheter och möjligheter. Ett jämställt samhälle kräver ett slut på våld mot kvinnor och ett slut på kvinnohatet.

Elin Gustafsson

ordförande för S-kvinnor Skåne, ombud för Lund

Sabina Månsson Hultgren

ombud för Kristianstad

Madeleine Göransson

ombud för Simrishamn

Vanja Andersson

ombud för Malmö

Veronica Larsson

ombud för Trelleborg

My Rosell

ombud för Helsingborg

Lisbeth Karlsson

ombud för Ystad