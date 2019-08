Forskare: Ozzy Osbourne är en mutant

Att Ozzy Osbourne inte är riktigt mänsklig har nog många misstänkt länge. Nu finns även forskarrön om saken, skriver New York Post

Bill Sullivan, som är professor i farmakologi och mikrobiologi vid Indiana University School of Medicine, påstår att Osbourne är ”en genetisk mutant”. Tack vare detta har den legendariske hårdrockaren lyckats överleva årtionden av missbruk, enligt Sullivan.

Påståendet bygger han på en undersökning av Osbournes dna från 2010. Enligt denna har mörkerprinsen unika avvikelser i sina gener som gör att han kunnat bryta ner alkohol och absorbera narkotika i högre grad än vad som är normalt.

Ozzys dna är ett av exemplen som Sullivan använder i sin nya bok ”Pleased to meet me: Genes, germs and the curious forces that make us who we are”, där han ger biologiska förklaringar till mänskligt beteende.

Den 22 februari kommer Ozzy Osbourne och hans avskedsturné till Friends arena i Solna.