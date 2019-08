Med Harald Ris (höger) som mentor har Sama Chouceirs (vänster) gjort allt från att vara med på ringmärkning till att lära sig känna igen en rad olika fågelarter. Tillbaks i Libanon ska hon vara med och bygga upp en station för ringmärkning, inom den lokala organisationen Society for protection of Nature in Lebanon. Bild: Hussein El-alawi