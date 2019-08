Crew of Me & You KONSERT · ELEKTROPOP. Gustavscenen, Malmöfestivalen, 14/8.

Klyschor blir klyschor för att det finns något sant i dem. Som det här med att man kan behöva resa bort för att hitta hem. Det är precis vad musikerna i ett rökmoln på Gustavscenen har gjort. I väldigt många år gjorde Maja Ivarsson och Felix Rodriguez inte mycket annat än att spela i The Sounds, ett band som alltid har befunnit sig lite i skuggan av sina egna hitsinglar. Ett band som förmodligen mår bra av att inte ha gjort så mycket väsen av sig sedan senaste albumet ”Weekend” kom för sex år sedan.

När de kallar sig Crew of Me & You slipper duon tänka på karriärdrag, topplistor och hur kul det kan tänkas vara att spela ”Living in America” för femtusende gången. Allt började förra senvintern, när en ny The Sounds-låt visade sig vilja blir något annat, något mer lekfullt och avslappnat. Låten blev ”Junk it” – en blandning av loj electroreggae, hip hop-attityd och eurotechnoljud som ett mer förfestsuget The Knife hade kunnat använda på ”Silent shout” och ett litet men välbehövligt stråk av vemod från Majas röst.

Debutgiget lär ha ägt rum på en svartklubb i Malmö klockan tre på natten, vilket förmodligen säger något om ambitionerna. Maja får flexa sin röst och sina lårmuskler och röka mellan låtarna, Felix får skruva på apparater med många rattar och emellanåt låta en polare göra det jobbet så han kan dansa barbröstad i rök och flimrande lila ljus. Publiken får dansa sig svettig och sjunga med i låtar som är både lekfulla och hårt baspumpande. Musiken låter som om duon testar sig fram bland olika genrer de gillar och så får det bli som det blir. Ena stunden ett mäktigt instrumentalt trancedriv, andra stunden en barnramsetjatig ”Come out and play” där Maja klargör vad som gäller: hon och Felix lever sin dröm och bryr sig inte om vad någon annan tycker. De verkar trivas väldigt bra i sitt sökande och ännu bättre när gästrapparen Whodismac och en extra ljudmaskinist livar upp partyt på scen.

En fundering bara: sjunger Maja på engelska för att man inte behöver bry sig så mycket om texterna så länge de låter tuffa? Vem som helst hör ju att hon låter hundra gånger kaxigare när hon för en stund växlar över till bred skånska i ”Sista på tronen”. Men crewets resa har bara börjat, de har gott om tid på sig att hitta hem.