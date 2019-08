I nya The Spark ska det slå gnistor om idéerna

Det sägs att Nobelprisvinnande idéer ofta kläcks i personalmatsalar. Medicon Villages nya huvudbyggnad The Spark är döpt just efter de gnistor som kan uppstå när människor med olika inriktningar dricker kaffe med varandra. Nu flyttar de in en efter en.

Alexandra Ellervik på företaget Rhovac och bortom henne Eva Norell och Annette Säfholm på Gedea Biotech är några av de första kontorshyresgästerna i Medicon Villages nya huvudbyggnad The Spark. Bild: Ingemar D Kristiansen Det är fortfarande ganska sommartomt i det sex våningar höga kontorshuset på nya Scheeletorget . Stora loungeytor med mjuka puffar eller soffor att slå sig ner på kantas av små ljusa kontorsrum.