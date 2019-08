Malmöbandet The Mopeds återförenas igen efter att ha legat nere i tretton år. Till en början med är det bara en enstaka spelning inbokad till det danska skivbolaget Crunchy Frogs 25-årsjubileum i Köpenhamn. Men sångaren Jens Lindgård utesluter inte en fortsättning om det känns roligt.

1994 var året då det danska indiebolaget Crunchy Frog Records startade i Köpenhamn och sedan dess har de gett ut musik med band som Heavy Trash, Tremolo Beer Gut, The Raveonettes med flera.

Även Malmöbandet The Mopeds gav ut två av sina tre album på Crunchy Frog: ”The Land of the Three” (2001) och ”Fortissimo” (2005). Bandet gjorde sina sista spelningar våren 2006 och har sedan dess varit avsomnat. Trion bestod av några av Malmös mest anlitade studiomusiker och -ägare. Bröderna Jens och Petter Lindgård spelar till vardags blås i Timbuktus band Damn!, men de äger också inspelningsstudion Gula Studion tillsammans med bland annat David Carlsson. Just de tre utgjorde också The Mopeds. Eller utgör – för nu är det dags för en återförening.

I samband med Crunchy Frogs 25-årsjubileum kommer den 31 augusti en klassisk dansk indieklubb vid namnet Propdenoppop-Klopp att återuppstå på Stengade 30 i Köpenhamn. Där ska de danska indiebanden Epo-555 och Tothe International återuppstå efter lång dvala. Men även The Mopeds.

– Vi har kontinuerlig kontakt med Crunchy Frog och träffas. Frågan kom för ganska längesen om vi ville spela på den här festen. Och det var klart att vi ville, säger sångaren Jens Lindgård.

Han berättar att The Mopeds spelade ihop på en privat midsommarfest för fem år sen, men det här är första offentliga spelningen på tretton år.

– Vi har ju aldrig officiellt lagt ner och nu provar vi det här eftersom detta dök upp. Vi får känna lite hur det känns. Vi har inget jättebehov av att börja spela ihop igen, men om det känns roligt finns det nog ingen anledning att inte fortsätta.

Så om arrangörer hör av sig och vill boka er kommer ni inte att säga nej?

– Nej. Om det inte visar sig att vi är jäkligt dåliga. Då kanske vi inte vill fortsätta, skrattar Jens Lindgård.

The Mopeds slog igenom i slutet av 90-talet med sin Pixies-doftande rock och singlar som ”Lizard” och ”Kid is Alright”. De sista turnéerna förstärktes trion av gitarristen Petter Holmberg och saxofonisten Sven Andersson. Och det blir de fem som spelar på Stengade 30 den 31 augusti.

Crunchy Frog-jubileet leder också till att ett annat legendariskt 90-talsband från Malmö ger livstecken ifrån sig. Popbandet Eggstone släpper den 6 september en singel med titeln ”The Late” på Crunchy Frog. Efter att Eggstones senaste album kom 1997 har de bara släppt en singel som kom 2016: ”Like So”. Den nya singeln bygger kring en orgelslinga och Malmö symfoniorkesters stråkar. Bandet kommer även att spela på Crunchy Frogs stora 25-årsfest på Pumpehuset i Köpenhamn den 14 september där också Malmöbandet Sista Bossen uppträder.