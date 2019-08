Topplistorna: Avicii etta igen

Avicii är tillbaka i topp med det postuma albumet ”Tim”. Högsta nykomling på albumlistan är Slipknot med ”We are not your kind” på fjärdeplatsen. På singellistan ligger Tones and I kvar som etta med ”Dance monkey”.

Aviciis postuma album "Tim" är tillbaka på albumlistans förstaplats. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT