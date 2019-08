Två separata stölder av verktyg inträffade i Lomma under natten mellan måndag och tisdag. I ett av fallen fick tjuvarna med sig stöldgods till ett värde av 39 000 kronor.

Under natten till tisdagen tog sig någon in på en byggarbetsplats på Vinstorpsvägen för att sedan bryta sig in i två containrar och nästintill tömma dem på verktyg.