1,4 miljoner besökte Malmöfestivalen

Veronica Maggio, Khaled och Frickys konserter fyllde Stortorget. Men det blev inga publikrekord under årets Malmöfestival.

Den 35:e upplagan av Malmöfestivalen är slut.

Drygt 1,4 miljoner besökare var på plats under de åtta festivaldagarna. Ungefär lika många som ifjol.

Runt 400 000 matportioner såldes på Gustav Adolfs torg.

Över 20 000 personer besökte den luftfyllda ljusskulpturen Dodecalis på Stortorget.

– Magkänslan är att det var mer folk på festivalen än förra året. Både serveringarnas och tivolits försäljningssiffror visar på det, säger Adrian Hörnquist, kommunikationsansvarig på Malmöfestivalen.

Sen kom regnet.

– Under tisdagen och onsdagen var en del akter tvungna att ställa in på gatuscenen och i konstprogrammet på grund av regnet, säger Adrian Hörnquist.

– Det är sårbart när det regnar. Samtidigt så är det charmen med utomhusfestivaler. Inför nästa år ska vi titta på om akter på gatuscenen ska vara under tak.

De artister som lockade mest publik var Veronica Maggio, Khaled och Fricky. Även Otto Knows, som hoppade in när Afrojack ställde in med kort varsel, drog storpublik.

Men ingen av artisterna nådde samma siffror som fjolårets rekordkonserter med Timbuktu och Steve Angello.

Om några veckor ska festivalledningen utvärdera vad som gick bra – och vad som blev mindre lyckat. Innan dess går det inte att säga vilka av årets nya attraktioner som återkommer.

Adrian Hörnquist vill passa på att lyfta fram Malmöscenen, som varit inriktad på det lokala musiklivet.

– Malmöscenen har varit uppskattad. Jag kan tänka mig att vi tittar på att ha den igen vid nästa års festival.