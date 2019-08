Winslet släktforskar – hittar svenska rötter

Kate Winslet besöker Sverige för att leta efter sina rötter i BBC:s ”Who do you think you are?”. Men stjärnan har fått kritik för sin medverkan.

I släktforskningsprogrammet ”Vem tror du att du är?” får kändisar hjälp att leta upp sina förfäder och följa deras historier. Nu har skådespelaren Kate Winslet hittat sin svenska anfader i den brittiska versionen av programmet. Men stjärnan får enligt brittiska medier kritik för att hon blir ”för känslosam” i programmet.