Även L vill betala för buss till Stångby

Ett Lundaförslag, skrivet av tidigare kommunpolitikern Börje Hansson (C), har föreslagit att Lunds kommun ska betala Skånetrafiken för att ha fortsatt busstrafik till Stångby och Vallkärra. Som Sydsvenskan tidigare har berättat ställer sig Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Feministiskt initiativ bakom förslaget.

Nu ansluter sig även Liberalerna till idén om att kommunen ska betala Skånetrafiken för att bussar ska gå till Stångby, trots att kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) tidigare sågat en sådan lösning.

– Man kan se vad som skett i de kommuner där man gett sig in på den vägen och gjort tillköp. Då har man från Skånetrafikens sida dragit in andra linjer. Man hamnar i en märklig situation, där man hela tiden förväntas gå in och köpa fler linjer, sa han till Sydsvenskan i februari