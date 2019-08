Johannes Nyholm: Svensk film är fantasilös

Guldbaggebelönade Johannes Nyholm är på Sverigeturné för att visa ”Koko-di koko-da” – skräckfilmen som hyllades på Sundancefestivalen i USA. Vi möter den egensinnige regissören som sågar svensk film och nobbar Hollywood.

Den gamla, charmigt skrangliga bussen står parkerad på baksidan av Lunds stads­teater. Johannes Nyholm öppnar bakluckan och vi stegar uppför en snäv trappa. Plötsligt befinner vi oss inne i en liten biosalong, med plats för ­fyrtio personer. Senare ikväll ska han här visa sin andra långfilm, "Koko-di Koko-da", och träffa publiken tillsammans med Leif Edlund, en av ­huvudrollsinnehavarna. De säljer även speldosor av den modell som ­förekommer i skräckfilmen, som handlar om ett par som under en tältsemester trakasseras av ett mordiskt varietésällskap.

– Det är nästan omöjligt att få folk till bio nuförtiden, framför allt till ­något som de inte känner till på förhand. Varför skulle de gå på en svensk indiefilm? Jämför med en stor Hollywoodproduktion där halva budgeten går till marknadsföring och man ser reklam överallt. Därför tror jag man måste hitta andra sätt att nå ut, säger Johannes Nyholm.

– Men det handlar också om att bara ha kul, få lite semester och åka runt med goda vänner.

Koko di Koko-da-bussen är halvvägs in i en turné som startade på musikfestivalen Way Out West i Göte­borg och som avslutas i Stockholm nu i veckan. Det är så långt från all form av stjärnglans man kan tänka­ sig. Långt från Guldbaggegalan, där ­regissören vann toppriset för sin långfilms­debut "Jätten" (2016). Långt från hippa Sundancefestivalen­ i ­Utah, där "Koko-di koko-da" hade sin världspremiär i januari i år och hyllades av amerikansk branschpress.

– Jag har inget behov av att gå på glamorösa tillställningar, säger ­Johannes Nyholm.

– Och för den breda svenska allmänheten är det en ganska hemlig verksamhet som jag håller på med.

Men visst måste Guldbaggen ha betytt något?

– Något litet minimalt. Det är lättare att få folk att lyssna, det kan öppna­ dörrar. Vissa tycker att det är jobbigt att få fina priser för då kanske folk slutar att ringa dem. Man tror att de är för dyra, eller exklusiva. För mig är det inte så. Jag driver mina egna projekt, jag väntar inte på att telefonen ska ringa – det är jag som ringer.

Johannes Nyholm är uppvuxen i Lund, men bor sedan tjugo år i Göte­borg. Han driver ett enmansbolag och är en av svensk films få excentriker, någon som följer sin egen kompass. När jag intervjuade honom inför premiären av "Jätten", sa han: "Det händer att jag blir betraktad som konstig och freakig. Till exempel ser professionella filmarbetare mig ofta som en amatör, de suckar och det kan vara en del skitsnack bakom ryggen under ­inspelningen."

Så har han inte heller formats och vingklippts på någon av de stora regi­utbildningarna i Stockholm ­eller Göte­borg. Han utbildade sig till animatör i Eksjö, och slog igenom med en rad egensinniga animationer och dock­filmer, som den virala ­succén "Las Palmas", där hans ettårig­a ­dotter Helmi föreställer en vildsint partajande­ och berusad charter­turist. Den senare­ spelades in 2011, och ­dottern – idag 10 år – påminns ofta om filmen, vars inspelning hon inte har något minne av. Trailern har över 20 miljoner visningar på Youtube.

– Folk frågar henne ofta om den och hon säger 'jaja, det är jag' och tar det med en klackspark. Men hon är stolt över filmen!

I ett svenskt filmklimat präglad av socialrealism, tunga dramer och numera även rubenöstlundsk mini­malism sticker Johannes Nyholm ut. Han påminner någonstans vagt om en blågul, hemvävd Michel Gondry när han blandar naivistiska skuggspel med relationsdramatik, drömska ­poetiska sagosekvenser med överraskande våld. Han tycks sväva lite vid sidan av den svenska filmbranschen. Som han är kritisk till.

– Vi vill gärna tro att systemet med filmkonsulenter frigör skapandet, men så är det ofta inte alls. Det finns olika politiska agendor, både bland konsulenterna och bland dem som skickar in och anpassar sig, censurerar sig, till det som är gångbart just nu. Svensk film är ganska ordentligt bakåt­strävande och fantasilös – det mesta ser likadant ut och får mig bara att gäspa. Det påstås till exempel att det våras för svensk skräckfilm. ­Vilken vår? Jag har inte sett någonting som är bra.

Inte ens "Gräns"?

– Fram till och med kärleksscenerna­ är den fantastisk, sedan blir det en unken deckare. Det blir en "Beck". Jag blev så jävla besviken. Just för att den började så bra.

Johannes Nyholm säger att han mer inspireras av egna och närståendes upplevelser – av relationer, av sorg och förlust – än av andra filmskapare.­ Han nappar inte heller på de referenser jag radar upp när vi börjar diskutera "Koko-di koko-da" – som bär drag av både David Lynch, "The Blair witch project", "A Clockwork orange" och, faktiskt, "Måndag hela veckan" – utan börjar istället prata om en bok som hans pappa brukade läsa för ­honom som liten: "Sagan om lyckans fågel" (1974) av Peter Fedor.

Sagan är en variation på Fågel Fenix-temat med sensmoralen att man inte kan kontrollera lyckan.

I "Koko-di koko-da" förekommer det en suggestiv skuggspelssekvens inspirerad av berättelsen.

– Den satte stor prägel på mig, den är vältummad. När jag läser den för min dotter så börjar jag alltid gråta. "Pappa, varför gråter du?", undrar hon.

– Man tror man har kontroll, att man kan skapa en familj och ingenting kan hända – men allt kan rämna när som helst och du kan inte göra ­någonting åt det. Så rått kan ­livet vara. Jag vill vänja mig vid den ­tanken. Att inte vara rädd för det.

"Koko-di Koko-da" handlar om ett par i djup sorg och kris. I ett krampaktigt försök att lappa ihop förhållandet åker de på tältsemester i en svensk skog. I skogen konfronteras de surrealistiskt nog med ett mordiskt – danskt! – varietésällskap, anförda av en till synes charmant äldre herre i vit kostym med en spatserkäpp.

Filmen är minst lika egensinnig som "Jätten", som skildrar en vanställd liten bouleälskande man som drömmer om att han är en jätte. Men om den filmen drog åt feelgood är "Koko-di koko-da" en våldsam upp­levelse. Det blir snart blodigt, mycket­ blodigt.

– Den är råare och mer kompromisslös än "Jätten". Fulare och vackrare samtidigt. Jag har märkt att "Koko-di koko-da" är en film som pub­liken vill prata mycket om efteråt, den väcker många frågor. Folk undrar över vad saker symboliserar. De vill diskutera sorg. De känner igen sig. Vissa har svårt för att filmen är så våldsam, men då brukar jag säga att det är ett försök att beskriva den ­fysiska smärta det kan inne­bära att mista någonting. Inte på något flummigt abstrakt sätt, utan att det verkligen känns som att någon ­sliter ­inälvorna ur dig, säger Johannes ­Nyholm.

Någon traditionell skräckfilm är det inte frågan om – snart blir det uppen­bart att det som händer är en dröm, eller snarare en serie av mardrömmar som upprepas med nya ­variationer, precis som den ­kanonsång titeln är hämtad ifrån (koko-di koko-da är ett omkväde i den frans­ka folkvisan "Vår tupp är död").

– Jag vill inte kalla det för en skräckfilm, utan för en ond saga – den har ett fabelelement. Men det är också ett realistiskt porträtt av en ­relation. Jag ville skapa en klaustrofobisk känsla, en glänta i skogen med ett syrefattigt tält där huvud­personerna är inlåsta – vilket blir en bild av deras förhållande, säger ­Johannes Nyholm.

– Man glider in och ut ur deras drömmar, det är ett sätt för mig själv att konkretisera och bearbeta liknande­ händelser men också att ge en hjälpande hand för folk som har snärjt in sig rejält i skogen, i sina egna tankevindlingar. Paret står och stampar på samma fläck och kommer inte någon vart. Det är ofta så det är i ­livet när man fastnat i ett mönster och kämpar för att komma ur det.

Varför är varietésällskapet danskar?

– Det blir inte mycket roligare än så, väl? Det låter väldigt bra när de sjunger "Koko-di Koko-da" på danska, haha. Anledningen var att jag letade efter någon som kunde spela mannen i vit kostym – en munter visslande ­figur som samtidigt kan drämma till dig med sin käpp. En splittrad ­natur, både artig och lömsk. Och så hittade jag den danske musikern ­Peter Belli, som också har jobbat som skådespelare­ och ­cirkusdirektör. I Danmark vet alla vem han är. Han kan trollbinda­ folk med en rörelse eller en blick. Han har en magisk utstrålning.

Efter succén i Sundance fick "Koko-di Koko-da" biodistribution i USA, och går upp nu till hösten. Lockas han att åka över Atlanten och jobba med större budgetar?

– Jag har haft en amerikansk agent i tio år som jag faktiskt har glömt namnet på. Jag får nya manus skickade till mig varje vecka, men har inte hittat något jag vill göra. Det är färdig­finansierade projekt. Det hade varit enklare, och jag hade blivit ­rikare – men inte nödvändigtvis lyckligare. Jag är intresserad av att göra filmer som betyder något för mig, som kommer ur mina egna funderingar.

Istället ska han, när bussen är parkerad efter turnén, fortsätta med dels ett animationsprojekt dels en filmidé som han beskriver som en postapokalyptisk slapstickbuskis med grov och gränslös humor.

– Vi är några som jobbar med projektet, och de flesta av oss är mer eller mindre utbrända och ganska trötta­ på det svenska filmklimatet. Den handlar om vad som som blir kvar när ­civilisationen går under. En ordlös brötig massa!

De har redan börjat filma i ödehus ute på landsbygden, och han låter väldigt munter när han pratar om projektet. Hellre det än Hollywood.

"Koko-di koko-da" har biopremiär fredagen den 23 augusti.

4 x Johannes Nyholm

1. ”Jätten” (2016). Den guldbaggebelönade långfilmsdebuten skildrar en vanställd man som älskar boule och längtar efter sin mamma.

2. "Las Palmas" (2011). Kortfilm där Johannes Nyholms ettåriga dotter spelar en berusad charterturist. Filmen blev en viral succé som spred sig över världen.

3. "Drömmar från skogen" (2009). Suggestivt kort skuggspel om en liten flicka som vandrar ut i skogen och möter döden. Tävlade på Cannesfestivalen. Skuggspelet i "Koko-di koko-da” är gjort med samma estetik.

4. "Dockpojken" (2008). Dockpojken är en nervös liten lerfigur för vilken de simplaste vardagssysslor utlöser panik. Den animerade kortfilmen "Sagan om den lille dockpojken" tävlade i Cannes 2008, och samma år kom den halvtimmeslånga metafilmen "Dockpojken" där Johannes Nyholm spelar sig själv.