Håkan Engström är besviken på nya låtarna.

Amason POP. Galaxy I.

Amason är sidoprojektet som verkade bli huvudsaken för åtminstone några av medlemmarna, åtminstone ett tag. Här är tredje plattan, eller den första halvan av vad som ska bli ett dubbelalbum (resten släpps under våren).

En stor satsning alltså, men det låter inte så; detta är mer ett mischmasch, där halvt genomtänkta låtar färdigställts med stor skicklighet men med halvt hjärta och med ett reverbdränkt pastellsound som snabbt blir tråkigt. Det hetsiga drivet har ersatts av ett lojt sväng. ”Marry me just for fun”, den starkaste sången, är halvvägs till äktenskapsrådgivaren innan den tonar ut till ljudet av en gitarr-krumelur som låter mer tristess än bus.

Amanda Bergman sjunger det mesta. Gustav Ejstes båda aparta låtar är typiskt b-sidesmaterial, men Tindercitaten i ”Tre karameller” är kul en gång. Bästa spåret är elegant jazzpoppiga instrumentalspåret ”Taxi”, fast den där altsax-tonen hade de gärna fått lämna kvar i Miami Vice.