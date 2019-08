Flera inbrott under helgen

Fem lägenhetsinbrott polisanmäldes i Lund mellan fredag och söndag.

Under söndagen var ett par ute på ett kort ärende och såg vid hemkomsten efter en kvart en man inne i bostaden. Den misstänkte inbrottstjuven lämnade snabbt lägenheten via den altandörr han brutit upp för att ta sig in.