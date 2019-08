Helsingborg utslaget av division 1-lag: Surt

Helsingborg är ute ur Svenska cupen. Skånelaget föll mot Oskarshamns AIK, just nu i botten av division 1, med 1–2 och misslyckas för andra året i rad att ta sig till turneringens gruppspel. – Det är surt som fan såklart, säger Jakob Voelkerling Persson till C More.