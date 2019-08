Norén studsade tillbaka – Lagergren i ledning

Från två slag över par till tre under. Alex Norén fick till en betydligt bättre andradag under Europatourtävlingen Scandinavian Invitation i Mölndal utanför Göteborg. Samtidigt toppar Joakim Lagergren tävlingen efter att ha följt upp gårdagens –7 med att gå ett under par.