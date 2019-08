Clowner, rymdepos och drama i höstens filmer

Höstens och vinterns kommande storfilmer är en rejäl blandning. Clownerna Jokern och Pennywise porträtteras – igen – medan ”Downton Abbey” blir film. Dessutom skrivs det sista kapitlet i en rymdhistoria som utspelas för längesedan i en galax långt, långt borta.

”Det: Kapitel 2”

Bill Skarsgård återvänder som den (o)roande clownen Pennywise i uppföljaren till skräckfilmen ”Det”. 27 år efter de obehagliga händelserna i den gudsförgätna staden Derry återkommer de numera vuxna medlemmarna i ”Losers' club” till sina hemtrakter för att ännu en gång göra upp med den utspökade ondskan. Nu ska det bli slut på cirkuskonsterna, en gång för alla.

Premiär: 6 september.

”Downton Abbey”

Svenskarna fick ett starkt band till tv-serien ”Downton Abbey” när den sändes på SVT under flera år. Berättelsen om det tidiga 1900-talets England blir nu film. Året är då 1927 och den fina aristokratfamiljen Crawley får äran att ta emot kungligt besök, vilket får det luxuösa godset Downton Abbey att gå i spinn. Teater- och tv-meriterade Michael Engler regisserar, medan seriens tunga namn som Maggie Smith, Michelle Dockery och Elizabeth McGovern återfinns i sina roller. Långt innan filmens premiär rapporteras intresset för biobiljetterna vara skyhögt.

Premiär: 13 september.

”Ad Astra”

James Gray regisserar detta rymddrama där astronauten Roy McBride (Brad Pitt) ger sig ut till solsystemets mest avlägsna delar för att leta efter sin försvunne pappa (Tommy Lee Jones). På sin resa upptäcker McBride hemligheter om inte bara rymden, utan också om människor och vår existens i universum. Filmen har blivit uppskjuten flera gånger, men får till sist sin världspremiär på filmfestivalen i Venedig 29 augusti och når svenska biografer en knapp månad senare.

Premiär: 20 september.

”Blinded by the light”

”Hans musik är fantastisk under en mörk och regnig morgon i England, just när du behöver lite kraft och lite bevis på att den stora, vida världen existerar”, skrev The Clash-sångaren Joe Strummer om Bruce Springsteen en gång. Han hade antagligen fått medhåll av Javed Khan – huvudpersonen i ”Blinded by the light”. Filmen baseras på Bruce Springsteens musik och utspelar sig i England 1987, då en ung, pakistansk invandrare upptäcker ”Bossens” stora låtskatt. För regi står ”Skruva den som Beckham”-regissören Gurinder Chadha.

Premiär: 27 september.

”Smärta och ära”

Antonio Banderas prisades som bästa skådespelare vid filmfestivalen i Cannes för sin insats i ”Smärta och ära”. Dramat tar avstamp i den fiktive regissören Salvador Mallos liv, där han efter sina många kulturgärningar och sin framgångsrika karriär känner tomhet och drömmer sig tillbaka till barndomen och hans kärleksfulla mamma (Penélope Cruz). Exakt hur mycket filmen bygger på regissören Pedro Almodóvars eget liv är inte helt klart – men klart är i alla fall att den spanske regissören ska prisas för sina många kulturgärningar, även han, vid filmfestivalen i Venedig, som inleds i veckan.

Premiär: 27 september.

”Joker”

Jack Nicholson, Heath Ledger, Cesar Romero eller Jared Leto? Diskussionerna om vem som gör den bästa gestaltningen av Jokern är nästan lika heta som motsvarigheterna för hans ärkefiende Batman. Den här gången är det Joaquin Phoenix som iklär sig rollen som Gothams mest skurkaktige skojare. När Jokern får sin egen film går dock handlingen mer på djupet och berättar om den olycklige komikern, vars misslyckade karriär förvandlas till ett våldsamt leverne.

Premiär: 4 oktober.

”Judy”

Utan Judy Garland hade världen varit en fattigare plats, sannolikt i avsaknad av ”Trollkarlen från Oz”, ”Over the rainbow” och Liza Minnelli. En av de klarast lysande stjärnorna från musikalfilmens guldålder gestaltas av Renée Zellweger när hon i slutet av 60-talet – strax före sin död – förbereder sig inför några utsålda konserter i London. Judy Garland charmar och levererar, men plågas också av sina spruckna förhållanden och många år i rampljuset. ”Judy” är baserad på musikalen ”End of the rainbow”.

Premiär: 11 oktober.

”Doctor Sleep”

Stanley Kubricks mästerverk ”The shining”, från 1980, får (äntligen) en uppföljare. Den här gången med skräckfilmsspecialisten Mike Flanagan vid rodret. Rollfiguren Danny Torrance, som bara var ett trehjulingstrampande barn i ”The shining”, har i ”Doctor Sleep” blivit vuxen och eftersöker alltjämt frid i sitt liv. Han stöter dock på flickan Abra Stone som – i likhet med honom själv – har förmågan att se övernaturliga saker. Ewan McGregor (”Trainspotting”, ”Moulin Rouge”) gör huvudrollen och svenska Rebecca Ferguson spelar sektledaren Rose the Hat. ”Doctor Sleep” är baserad på Stephen Kings roman ”Doktor Sömn”.

Premiär: 8 november.

”Star wars: The rise of Skywalker”

När den första ”Star wars”-filmen såg dagens ljus 1977 verkade det antagligen osannolikt att George Lucas rymduniversum skulle inrymma ytterligare åtta filmer, som dessutom var planerade att släppas i en okonventionell kronologisk ordning. Men efter diverse vändningar, år av uppehåll, uppdaterade versioner och distributionsbolagsbyten kommer det sista kapitlet om Skywalker-arvet äntligen att skrivas. Bara 42 år efter premiären. Det är frapperande – och vackert – hur en galax så långt, långt borta, för så längesedan, kan påverka oss jordbor än i dag.

Premiär: 18 december.

”Frost 2”

Världens barn är på helspänn – och flera föräldrar bävar – inför den kommande Disney-filmen ”Frost 2”. Föregångaren från 2013 gav biopubliken inte bara en vacker historia om två systrar, utan också en av de sannolikt mest (sönder)spelade barnfilmslåtarna någonsin. ”Let it go” har drygt 312 miljoner strömningar på Spotify. Den här gången ska Elsa söka ursprunget till sina magiska krafter för att på så sätt rädda kungariket.

Premiär: 25 december.