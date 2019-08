Uwe Rösler har gjort sitt val. Här är elvan som ska sänka Djurgården i toppmötet.

Fullsatt, toppmöte och högsommarvärme. Det är upplagt för fotbollsfest i Malmö.

MFF kommer till spel med två imponerande insatser i bagaget.

Först 5-0 hemma mot Falkenberg förra söndagen. Och i torsdags 3-0 mot Bnei Yehuda i Europa League-playoff.

Till mötet med serieledaren Djurgården - tre poäng före MFF - väljer Uwe Rösler att ställa upp med samma lag som senast, bortsett från på en position. Lasse Nielsen går in i backlinjen och Eric Larsson inleder på bänken.

MFF:s startelva: Johan Dahlin – Lasse Nielsen, Rasmus Bengtsson, Behrang Safari – Felix Beijmo, Oscar Lewicki, Anders Christiansen, Fouad Bachirou, Sören Rieks – Arnor Traustason, Markus Rosenberg.

Ersättare: Dusan Melicharek (mv), Eric Larsson, Jonas Knudsen, Bonke Innocent, Guillermo Molins, Romain Gall, Erdal Rakip.

Djurgården har drabbats av ett sent avbräck. Succéytterbacken Aslak Fonn Witry kommer inte till spel på grund av skada, Jonathan Augustinsson ersätter. Dessutom går Haris Radetinac in från start på unge Edward Chilufyas bekostnad. Värt att notera är även att Astrit Ajdarevic är tillbaka i truppen efter skada. Även nye stjärnförvärvet Emir Kujovic går in på bänken.

Dif:s elva: Tommi Vaiho - Jonathan Augustinsson, Jacob Une Larsson, Marcus Danielsson, Elliot Käck - Jesper Karlström, Fredrik Ulvestad - Jonathan Ring, Curtis Edwards, Haris Radetinac – Mohamed Buya Turay.

Ersättare: Per Kristian Bråtveit (mv), Nicklas Bärkroth, Emir Kujovic, Oscar Pettersson, Kevin Walker, Astrit Ajdarevic, Adam Bergmark Wiberg, Hampus Finndell.