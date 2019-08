Kvinna i 60-årsåldern sov sig genom ett inbrott där nycklar och bil stals.

Någon gång under natten till fredagen tog sig en inbrottstjuv in i en lägenhet på Backgatan i Södra Sandby via ett vädringsfönster. Enligt polisanmälan upptäckte kvinnan när hon vaknade att mobil och nycklar saknades.

Den stulna bilen hittades vid ett fordonshinder på Lundavägen i Södra Sandby under fredagen.