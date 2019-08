Blod, guld och viral skämtsuccé

När ”Wow” fortfarande var ett relativt nytt fenomen tävlade olika grupper av spelare om att vara det största, bästa och coolaste gänget i spelet. Gruppen ”Pals for Life” försökte tidigt skapa en viral succé för att locka nya medlemmar – och lyckades på ett sätt som de själva inte trodde var möjligt.

I en video som ursprungligen laddades upp på ett ”Wow”-forum syns hur gruppen lägger upp en detaljerad strategi för att tackla ett av spelets tuffare områden. Helt plötsligt rusar en av medlemmarna dock rakt in bland fienderna med vrålet ”Leeeeroy Jenkins!”. Kaos utbryter och Leeroy försvarar sig från gruppmedlemmarnas utskällning med frasen ”at least I have chicken”.

Den verkligen Leeroy, Ben Schulz, har efter många år erkänt att videon var uppgjord men att händelsen inträffade tidigare, då gruppen inte filmade.

Leeroys tilltag och stridsrop har spritt sig och härmats av en lång rad mer eller mindre kända personer. Bland annat har scenen härmats i tv-serier som ” My name is Earl ”, ” Family guy ” och ” How I met your mother ”.