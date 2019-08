”And then we danced” är Sveriges Oscarsbidrag

Levan Akins film ”And then we danced” är Sveriges Oscarsbidrag. Det avslöjade Svenska Filminstitutet på onsdagsmorgonen.

Sveriges Oscarskandidat presenterades på en pressträff under branschtillställningen Malmö Filmdagar på onsdagsmorgonen. Det blir Levan Akins film ”And then we danced” som får en chans att nomineras till en Oscar i kategorin bästa internationella långfilm (tidigare kallad bästa icke engelskspråkiga film).

– Den här filmen är en väldigt liten film. Vi gjorde den med små resurser och hade aldrig en tanke på att stå här framför er i dag. Allt med filmen har varit en overklig resa, säger Levan Akin.

Vägen fram till Oscarsgalan den 9 februari 2020 är dock lång. Någon gång i december brukar filmakademin i Los Angeles presentera en kort lista över filmer som har chans att nomineras och den 13 januari avslöjas de slutgiltiga nomineringarna till kategorin bästa internationella långfilm.

Den svensk-georgiska produktionen ”And then we danced”, som får svensk premiär 13 september skildrar dans och förbjuden kärlek i det homofoba Georgien med den unge dansaren Merab, spelad av Levan Gelbakhiani, i centrum. Filmen fick goda lovord i Cannes och den blev också trefaldigt belönad, bland annat med juryns stora pris, på filmfestivalen i Odessa.

Akin har tidigare regisserat den svenska långfilmen ”Cirkeln”. Regissören har själv rötter i Georgien.

– På grund av filmens innehåll har den inte fått något stöd från Georgien, vilket så klart är jättetråkigt för oss alla. Men det var också därför vi gjorde filmen, säger Levan Akin.

Tre filmer var nominerade till Sveriges Oscarsbidrag, förutom ”And then we danced” även ”Aniara” och ”Quick”.

Det existentiella rymdeposet ”Aniara”, som hade premiär 30 januari, har regisserats av Pella Kågerman och Hugo Lilja. ”Quick”, som får premiär 20 september, är Mikael Håfströms första film i Sverige på 15 år och följer historien om rättskandalen kring Sture Bergwall, även känd som Thomas Quick.

Att Svenska Filminstitutet i ett första steg lyfte fram tre svenska filmer har aldrig skett förut. Steffen Andersen-Møller, chef för utlandsenheten på Svenska Filminstitutet, har förklarat att syftet är att belysa bredden inom svensk film.

Fakta Svenska Oscarsbidrag De senaste tio årens svenska Oscarsbidrag: 2018: "Gräns" (Ali Abbasi) 2017: "The square" (Ruben Östlund) 2016: "En man som heter Ove" (Hannes Holm) 2015: "En duva satt på en gren och funderade på tillvaron" (Roy Andersson) 2014: "Turist" (Ruben Östlund) 2013: "Äta sova dö" (Gabriela Pichler) 2012: "Hypnotisören" (Lasse Hallström) 2011: "Svinalängorna" (Pernilla August) 2010: "I rymden finns inga känslor" (Andreas Öhman) 2009: "De ofrivilliga" (Ruben Östlund)