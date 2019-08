Tyska konsumenter ser inte ut att deppa ihop för att landets ekonomiska tillväxt bromsar in. Marknadsföringsföretaget GFK:s indikator som mäter konsumentförtroende ligger still på 9,7 under augusti, jämfört med månaden före. En Reuters-analys spådde att indikatorn skulle sjunka en aning, till 9,6.