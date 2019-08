Hos Common flödar kärlek och slagverksstök

Men här finns minst en helyllefloskel för mycket, tycker Gabriel Zetterström.

Common HIPHOP. Let love.

Common har blivit kärlekspredikant. På nya albumet har sju av elva låtar ordet ”love” i titeln - ett oroväckande faktum.

Rent musikaliskt är ”Let love” proffsigt producerat och rätt i tiden, med ett jazzigt sound som tangerar D’Angelos hyllade ”Black Messiah”. Samarbetet med pianisten Samora Pinderhughes bär frukt, bland annat på inledande ”Good morning love”. Introspåret är skivans kanske starkaste låt med ett rytmiskt, tillrättalagt slagverksstök som andas Sampha. ”Fifth story”, där Common och magnetiskt skickliga Leikeli47 växelberättar om ett otrohetsdrama, bör också nämnas.

Men vad gäller texterna blir präktigheten oftast påtaglig. Singeln ”Her love” marknadsförs storslaget som ett hiphopens State of the union. Här namndroppar Common samtida rappare med fånig finurlighet (If you could dot com, you could dot K, Things get rocky, you there ASAP).

Kärleksbudskapet som genomsyrar albumet är i grunden fint, men raden Now my daughter is now my teacher i ”Show me that you love” blir en helyllefloskel för mycket.