Upptakten till årets mest spännande helg på Jägersro är lurig. Vi hittar omgångens säkraste vinnare från spår tolv över kort distans..

Det handlar om Joakim Lövgrens Durello som gjorde comeback senast, var då trea och satt fast i rygg på ledaren med gott om krafter kvar. En bättre comeback går knappast att få och formen ska vara kraftigt uppåt till den här starten. Trots tolftespåret tror vi att han bara kliver runt det här gänget.

Omgången ser annars lite lurig ut, det är svårt att hitta några tunga favoriter som har toppchans.

Sweetman blir mycket spelad, men tänk på att det är en 3-åring som fick snabba pengar senast i ett lopp där det bara fanns fem felfria. Vi tror att han får problem här och rankar ner honom till förmån för några tuffingar som är gynnad av den långa distansen.

SPIKEN I DAG

12 Durello (avd 4) har ett uselt läge, men möter också ett blekt motstånd.

V65–1lopp 1, 2140 auto

1 Silver Lore, R Anderssonform, kanske plats01045

2 Global Wireless, P Zadelför tufft senast, räknas05010

3 Borups Syren, J Lövgrenvinst i B–lopp, om flerad6414

4 American Dream, H Halmebäst på kort, kan gå17641

5 Global Up’n Away, C Cracchiolojagar en slant6d433

6 Googla In, J Untersteinervinsten på Karlshamn00182

7 After Eight, A Eklundhsvårt komma till här16630

8 Carmen af Solnäs, H B Johans.behöver mycket tur63156

9 Legacy H.H., C J Jepsongårr bra för Jepson18260

10 Betula Derm, K Ecceform, lite vek20200

11 S.H.T.’s Piraya, T Uhrbergmåste visa mer20300

12 Ivana Boko, C Lugauerrundar många14102

Sydsvenskan rankar: 4,12,2,6,3,10,9,1,8,11,7,5.

American Dream är kanske inte någon stjärna, men felfritt kan hon öppna bra och ledningen ligger inom räckhåll – får hon sedan bestämma tempot en bit kan det hålla hela vägen. Ivana Boko kan få långt fram, men kan flytta på sig rejält med rygglopp. Global Wireless var senast ute i kval till Derbystoet. Här är det läge att strecka på en del.

V65–2lopp 5, 2640 auto

1 Barbaresco V.W., A Eklundhtoppform, se upp632d1

2 Jesper Trot, A Zackrissonok form, platsbud10044

3 Sweetman, C Erikssonlätt undan senast24671

4 Xanthis de Roi, J Lövgrenbra avslutning senast20232

5 Eclipse Am, A Kolgjinivilat, tränar bra igen6020d

6 Spy Valley, C Cracchiolovinsten i breddlopp16d45

7 Untouchable In, T Uhrbergvisar ingen form02308

8 Global Writer, J Untersteinersegerbud felfri122d0

9 Bransbys Juke Box, K Oscars.lite uppåt senast71002

10 Color Him Father, K Erikssonlite speciell, har fart3553d

11 Donovan Hall, C Lugauerseger för Lugauer830d1

12 Slimfit, C J Jepsonbillig Berlinvinst60201

Sydsvenskan rankar: 11,1,8,4,5,3,2,12,10,7,9,6.

Donovan Hall var klart förbättrad i debuten för Lugauer, tog över ledningen efter en bit och gled sedan lätt undan. Andra förutsättningar nu och vi väljer att gardera. Barbaresco VW vann lätt senast och i starten innan galopperade han i segerstriden (Kapten Kidd vann). Läget är tilltalande. Global Writer kan nog finna distansen tilltalande och får lugn avgång här.

V65–3, V4–1lopp 6, 1640 auto

1 Idon’tcare, A Eklundhjagar en slant56814

2 Heavy Duty, A Kolgjinipassande uppgift här82d03

3 B.B.S.Solarsystem, K Oscars.toppform, chanstips70023

4 To the Moon Face, C Erikssongav sig lite enkelt sen.k114

5 Yanni Knick, J Lorentzen segerlös i 21 starter04236

6 Chumani, J Lövgrenhar visat begränsning8d675

7 Neva Futura, R Malmqvistvisar inget extra6d38d

8 Rose Lloyd, C Lindbladfår svårt här60004

9 Clean Cash, P Ingveskapabel, vilat länge3330k

10 Princess la Mint, T Uhrberglopp i kroppen nu310k0

Sydsvenskan rankar: 3,4,2,6,9,7,1,5,10,8.

To The Moon Face kommer att bli stor favorit här, men hon var lite tveksam senast och har fått en paus efter det så vi chansar med B B S Solarsystem som tipsetta, formen finns där sen är det frågan om vinnargnistan också finns. Se upp för Heavy Duty.

V65–4, V4–2lopp 7, 1640 auto

1 A.U.Viktoria, C J Jepsonsvårt trots Jepson00k6k

2 Coram d’Inverne, K Oscarssonkan bli tvåa här01040

3 Limus Lacriss, C Erikssonhar aldrig vunnit75302

4 Raspberry Baret, A Örbergvisar inget extra63008

5 Asa Shadow, J Untersteinertar en mindre slant70005

6 Nature Brodda, P Zadelgivet platsbud56536

7 Barry B., T Uhrbergsegerlös länge, nja08040

8 Ortega Bob, K Erikssontufft läge här77634

9 Icloud, S Dyhrbergok efter rygglopp sen.05004

10 Shiny, P Ingvesnärmar sig formendd0d5

11 Cyklist, H Halmebäst i ledningen08047

12 Durello, J Lövgrenbör runda alla13233

Sydsvenskan rankar: 12,2,10,6,7,3,8,9,5,11,4,1.

Durello står för klassen i gänget, visst står han på spår tolv över kort distans men motståndet skrämmer inte. Lövgren kan tidigt köra framåt och avgöra loppet. Coram d’Inverne har hygglig form och kan knipa andraplatsen.

V65–5, V4–3, LD–1lopp 8, 2140 auto

1 G.R.Torpiv, J Lorentzenfår svårt trots läget15060

2 Enge Kevin, H K Perssonhar rätt läge nu56261

3 Big Farmer, T Uhrberghängde med e tidig gal46340

4 Tyson Dimanche, C J Jepsonhar två genomkörare2dd4d

5 Ilydia Boko, C Lugauerkraftigt ner i klass04016

6 Volt di Ruggero, W Paalkan göra en del jobb00320

7 Dream of Nature, S Nilssonvisar ingen form60430

8 Slade H.H., K Erikssonkan avsluta bra62d66

9 Bear My Name, K Oscarssongått bra på V7523227

10 Scorzone, A Kolgjinidebut för Kolgjini13000

11 Fashion Fine Wine, C Erikssonsegstark, vill ha fart50222

12 Catch Me a Winner, P IngvesSTRUKEN

Sydsvenskan rankar: 5,9,10,6,4,11,3,8,2,7,1

Ilydia Boko var ute i kval till Derbystoet senast, höll sin fart helt okey. Här kan hon nå ledningen och blir då tuff att slå. Bear My Name har gjort några helt ok insatser på V75. Scorzone lovade en hel del, återfinns sedan i våras hos Kolgjini och debuterar nu för Adrian.

V65–6, V4–4, LD–2 lopp 9, 1640 auto

1 Taiga Woodland, C Fiorehetsig ibland0d321

2 Early Pactol, K Erikssonstartar sporadiskt, nja3555d

3 Champions Peak, T Uhrbergok i Odense50621

4 Liza With a Z., O Thorsonspeedig med rätt lopp00101

5 VästerboViVann, C J Jepsonhinner knappast med00320

6 Quantum le Monde, P Zadelsnabb, ingen toppformd3550

7 Enclave, A Zackrissonvinsten under sadel12000

8 Esteban Boko, C Cracchiolosvårt komma till här00074

9 NoLimitJimMit, C Lugauerspeedig, lurigt läge41010

10 Inertial, J Sjunnessonkan ta en plats22440

11 Harvey, J Untersteinerom hårt tempo00523

12 Pearl Face, K Oscarssonverkar formlös36440

Sydsvenskan rankar: 9,3,4,11,1,10,6,2,12,7,8,5.

NolimitJimmit är en utpräglad sprinter, kan avsluta riktigt snabbt med rygglopp. Champions Peak har varit förbättrad i de två senaste starterna och Steen Juuls hästar brukar gå bra för Uhrberg. Taiga Woodland är snabb, men är inte som starkast sista 50. Frågan är vem som får rätt rygglopp.

SYSTEMFÖRSLAG

Lopp 1: 4 American Dream, 12 Ivana Boko, 2 Global Wireless, outs: 6 Googla In.

Lopp 2: 11 Donovan Hall, 1 Barbaresco VW, 8 Global Writer, outs: 4 Xanthis de Roi.

Lopp 3: 3 B B S Solarsystem, 4 To The Moon Face, 2 Heavy Duty, outs: 9 Clean Cash.

Lopp 4: 12 Durello, 2 Coram d’Inverne, 10 Shiny, outs: 6 Nature Brodda.

Lopp 5: 5 Ilydia Boko, 9 Bear My Name, 10 Scorzone, outs: 4 Tyson Dimanche.

Lopp 6: 9 Nolimitjimmit, 3 Champions Peak, 4 Liza With a Z, outs: 11 Harvey.

Lopp 7: 7 Nice Flirt, 6 Takechance Diablo, 8 Bara du Chene, outs: 2 Grappa Salute.

Lopp 8: 6 Carmencita, 8 Use Face, 1 G R Winnie, outs: 5 Unique QC.

Lopp 9: 4 Xet Diablo, 1 Luxury Zon, 6 Wood Lane, outs: 7 Jarreau Boko..

V65–systemet, 450 rader

Avd 1: 2 Global Wireless, 3 Borups Syren, 4 American Dream, 6 Googla In, 10 Betula Derm, 12 Ivana Boko (9,1).

Avd 2: 1 Barbaresco VW, 4 Xanthis de Roi, 5 Eclipse Am, 8 Global Writer, 11 Donovan Hall (3,2).

Avd 3: 2 Heavy Duty, 3 B B S Solarsystem, 4 To the Moon Face (6,9).

Avd 4: 12 Durello (2,10).

Avd 5: 5 Ilydia Boko (9,10).

Avd 6: 1 Taiga Woodland, 3 Champions Peak, 4 Liza With a Z, 9 Nolimitjimmit, 11 Harvey (10,6).

V4–systemet, 135 rader

Avd 1: 2 Heavy Duty, 3 B B S Solarsystem, 4 To the Moon Face (6,9).

Avd 2: 12 Durello (2,10).

Avd 3: 2 Enge Kevin, 3 Big Farmer, 4 Tyson Dimanche, 5 Ilydia Boko, 6 Vold di Ruggero, 8 Slade HH, 9 Bear My Name, 10 Scorzone, 11 Fashion Fine Wine (7,1).

Avd 4: 1 Taiga Woodland, 3 Champions Peak, 4 Liza With a Z, 9 Nolimitjimmit, 11 Harvey (10,6).

LD–systemet, 2 rader

LD–1: 5. LD–2: 3,9.

Strykningar fredag 07.00

Lopp 5:12 Catch Me a Winne